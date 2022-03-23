Сегодня ночью российская армия обстреляла северно-западные окрестности украинской столицы боеприпасами с белым фосфором, на применение которых наложен запрет протоколами к Женевской конвенции.

Об этом пишет журнал «Хмарочос», ссылаясь на людей, которые стали свидетелями военного преступления.

Вероятной зоной поражения стали Ирпень и Гостомель. Киявлени передают, что рано утром видели столбы белого дыма, характерного для фосфорных боеприпасов.

— Ночью я видела множество отдельных маленьких видео с серебристыми лентами фосфора, которые сияли во тьме как спускающийся на дома Киева новогодний дождик… Возможно, это подделка, способ нагнать панику, подумала я… Утром центр (Киева) утопал в белом дыму. Сейчас я читаю новость о том, что действительно была атака фосфором. Я не могу поверить и знаю одновременно, что это действительно так, — рассказала одна из очевидец.

Атаку на Ирпень белым фосфором подтвердил и мэр этого города.

Температура горения белого фосфора 1200–1300 градусов. Попавшее на тело вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги вплоть до летального исхода. Горение сопровождается выделением характерного дыма, крайне токсичного для легких.

Международные конвенции касательно правил ведения боевых действий запрещают применение этой разновидности боеприпасов из-за чрезмерных страданий, которые они наносят. Прямой запрет прописан в дополнительных протоколах от 1977 года к Женевской конвенции.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.