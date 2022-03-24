Российские войска были отброшены на расстояние примерно 55 километров к востоку от столицы Украины.

Об этом сообщили на брифинге в Пентагоне, передает УНН.

По информации чиновника Минобороны США, украинские военные отбросили российских оккупантов вдвое дальше от того расстояния, на которое они приблизились до Киева раньше, когда находились за 20-30 км на восток от столицы. Вблизи Броваров ВСУ смогли оттеснить россиян примерно на 55 километров к востоку и северо-востоку от Киева.

Также в Минобороны США отметили, что войска оккупантов, которые остановились по 12-15 километров на север от Киева окапываются и оборудуют оборонительные позиции.

Чиновник Пентагона сообщил, что ВСУ удалось оттеснить часть российских войск у Чернигова. В этом контексте он отметил, что Россия, похоже, «начинает уделять приоритет» военным действиям на Донбассе - особенно в районе Луганска.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.