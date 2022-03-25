Российские оккупанты перебрасывает новые силы в Беларусь, которую использует как площадку для наступательных действий на Украину, и корабли в Азовское море, ВСУ держит оборону по всем направлениям агрессии.

Об этом информирует Генштаб.

— Противнику не удалось достичь основных целей широкомасштабной войны — блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области. Продолжаются меры пополнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й ОМСБР (Кяхта), 5-й ОТБР (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й ОМСБР (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил РФ, — сказано в сообщении.

На Волынском направлении противник активных действий не производил. Вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.

На Полесье противник наступательных действий не производил. Сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВС Украины в районах Новой Буды, Наливайковки, Озерщины. Враг осуществляет перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут тыловой район (полевой лагерь) группировки войск Восточного военного округа.

На Северном направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов. С целью понижения сопротивления со стороны гражданского населения противник распространяет пропагандистские листовки.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.