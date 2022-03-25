К границам с материковой Украиной со стороны Крыма свозят российскую военную технику, что может означать очередную атаку.

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального марафона, пишет УНИАН.

Кроме того, по его словам, крымчане отмечают существенный рост количества объявлений продажи недвижимости, в частности в домах, которые были отстроены во времена оккупации, в которые поселили представителей карательных структур российской оккупационной власти.

— И из этого мы делаем вывод, что среди них усиливается осознание того, что им нужно выезжать из Крыма, покидать Крым, что туда придет украинская власть, — сказал Рефат Чубаров.

На фоне милитаризации Крыма усиливаются репрессии против крымских татар.

— Вчера был арестован Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, до того был арестован ветеран крымскотатарского движения Абдурашид Джапаров. В Ростове-на-Дону на территории самой России в военном суде, потому что только там судят крымских татар, как террористов, как экстремистов, там на днях были суды, где семь наших людей получили сроки от 13 до 19 лет заключения. Оккупационная власть в Крыму усиливает преследование, думаю это как превентивная мера, чтобы люди не выходили на площади, — сказал Рефат Чубаров.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.