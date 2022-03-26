Свыше 3,7 миллиона человек выехали с Украины, около 13 миллионов находятся в пострадавших районах.

Об этом в пятницу сказала представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг, которая находится во Львове, сообщает пресс-служба ООН.

По её словам, миллионы украинцев «живут в постоянном страхе из-за невыборочных обстрелов и сильных бомбардировок» городов, сел, больниц и школ, которые заставляют людей прятаться в укрытиях днем и ночью.

По её словам, миллионы украинцев «живут в постоянном страхе из-за невыборочных обстрелов и сильных бомбардировок» городов, сел, больниц и школ, которые заставляют людей прятаться в укрытиях днем и ночью.

В свою очередь представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Фири заявил журналистам в Женеве, что цепочка поставок продовольствия в Украине разорвана, существующие системы разрушаются, движение грузовиков и поездов нарушено, аэропорты разбомблены, мосты разбиты, супермаркеты опустошены, а склады пусты.

— В окруженном Мариуполе заканчиваются последние запасы продовольствия и воды. Никакая гуманитарная помощь не была допущена в город с тех пор, как он был окружен, — сказал Томсон Фири.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила в Ужгороде, что число погибших среди гражданского населения продолжает расти, главным образом из-за использования оружия с широкой зоной поражения.

По её словам, подтверждено применение кассетных боеприпасов, что является нарушением международного гуманитарного права.

Отмечается, что с начала вторжения ООН зафиксировала гибель по меньшей мере 1 035 мирных жителей, 1 650 — получили ранения. Отмечается, что этот показатель, «вероятно, гораздо выше», поскольку данные из мест боевых действий поступают позднее.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.