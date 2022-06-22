В результате массированного ракетного удара по Николаеву повреждены здания двух общеобразовательных школ.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Россияне ударили также по промышленной и портовой инфраструктуре, а также жилым районам города. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Там добавили корабельная группировка российского флота держит наготове ещё 44 крылатых ракеты.

Как сообщалось, российские войска сегодня, 22 июня, нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. На двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар. К его ликвидации привлекли 17 единиц спецтехники и 64 пожарных.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на территории частного предприятия хранились горюче-смазочные материалы. Пожар, который там возник, потушить, фактически невозможно. В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 17:00 22 июня спасатели продолжают тушить пожар.