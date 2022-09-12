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Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что после ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре в ряде областей Украины перебои со светом возможны по всей стране.
Об этом он написал в своем телеграмме-канале.
– Перебои со светом могут быть по всей стране. россияне хотят оставить нас без света, воды и тепла. Скоординированно работаем над оперативным восстановлением! – отметил Кирилл Тимошенко.
Как сообщалось, п варийно- восстановительные работы на поврежденных в результате российского обстрела объектах магистральных электросетей начнутся после ликвидации пожаров.
Напомним, российская армия вечером 11 сентября нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.
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Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что после ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре в ряде областей Украины перебои со светом возможны по всей стране.
Об этом он написал в своем телеграмме-канале.
– Перебои со светом могут быть по всей стране. россияне хотят оставить нас без света, воды и тепла. Скоординированно работаем над оперативным восстановлением! – отметил Кирилл Тимошенко.
Как сообщалось, п варийно- восстановительные работы на поврежденных в результате российского обстрела объектах магистральных электросетей начнутся после ликвидации пожаров.
Напомним, российская армия вечером 11 сентября нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.