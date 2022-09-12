Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что после ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре в ряде областей Украины перебои со светом возможны по всей стране.

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

– Перебои со светом могут быть по всей стране. россияне хотят оставить нас без света, воды и тепла. Скоординированно работаем над оперативным восстановлением! – отметил Кирилл Тимошенко.

Как сообщалось, п варийно- восстановительные работы на поврежденных в результате российского обстрела объектах магистральных электросетей начнутся после ликвидации пожаров.

Напомним, российская армия вечером 11 сентября нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.