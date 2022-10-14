Фото: Константин Либеров

По состоянию на утро 14 октября известно, что от массированного ракетного обстрела Николаева 13 октября погибли уже 7 человек.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме после ночных обстрелов, 13 октября, продолжаются. Всего из-под завалов деблокированы пять человек, спасенный 11-летний парень скончался в больнице.

Также спасатели деблокировали тело сотрудника Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины из-под завалов челночной станции.

— В результате вчерашнего массированного ракетного удара по Николаеву количество жертв составляет семь человек, – говорится в сообщении.

Как известно, Россия ударила по Николаеву ракетами С-300 , один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, проведший 6 часов под завалами. Его извлекли спасатели, однако позже ребенок умер .