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В больнице погиб 11-летний мальчик, доставшийся из-под завалов дома после российского обстрела Николаева в ночь на 13 октября.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
— Мальчик, которого получили, умер. Привезли на диализ в областную больницу, и там остановка сердца. Нет слов. Лица, террористы, - написал Виталий Ким.
Как известно, Россия ударила по Николаеву ракетами С-300, один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, проведший 6 часов под завалами. Его извлекли спасатели.
С таном на 18:00 количество жертв в результате ракетного удара РФ по николаевской многоэтажке составляло пять человек. Теперь уже количество погибших выросло до шести.
В больнице погиб 11-летний мальчик, доставшийся из-под завалов дома после российского обстрела Николаева в ночь на 13 октября.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
— Мальчик, которого получили, умер. Привезли на диализ в областную больницу, и там остановка сердца. Нет слов. Лица, террористы, - написал Виталий Ким.
Как известно, Россия ударила по Николаеву ракетами С-300, один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, проведший 6 часов под завалами. Его извлекли спасатели.
С таном на 18:00 количество жертв в результате ракетного удара РФ по николаевской многоэтажке составляло пять человек. Теперь уже количество погибших выросло до шести.