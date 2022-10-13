В больнице погиб 11-летний мальчик, доставшийся из-под завалов дома после российского обстрела Николаева в ночь на 13 октября.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

— Мальчик, которого получили, умер. Привезли на диализ в областную больницу, и там остановка сердца. Нет слов. Лица, террористы, - написал Виталий Ким.

Как известно, Россия ударила по Николаеву ракетами С-300, один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, проведший 6 часов под завалами. Его извлекли спасатели.

С таном на 18:00 количество жертв в результате ракетного удара РФ по николаевской многоэтажке составляло пять человек. Теперь уже количество погибших выросло до шести.