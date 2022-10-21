Украинские защитники деоккупировали уже 88 населённых пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Херсонщина — деоккупировано 88 населенных пунктов, - говорится в сообщении.

По словам Кирилла Тимошенко, у них проживает 11 827 гражданских жителей. Им оказывается необходимая гуманитарная помощь. Также происходит восстановление систем жизнеобеспечения.

— Продолжается расчистка дорог, возобновляется мобильная связь, — добавил Кирилл Тимошенко.

Напомним, «Новая почта» С 10 октября возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельске.