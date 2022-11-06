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За минувшие сутки под обстрелы россиян попали общины двух районов Николаевской области.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
В частности, обстрелы зафиксированы:
Как сообщалось, абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
За минувшие сутки под обстрелы россиян попали общины двух районов Николаевской области.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
В частности, обстрелы зафиксированы:
Как сообщалось, абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.