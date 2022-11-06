За минувшие сутки под обстрелы россиян попали общины двух районов Николаевской области.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

В частности, обстрелы зафиксированы:

Николаевский район : ночью, 6 ноября, с 02:05 враг наносил удары по населенному пункту Галицыновской общины. Попадание в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет.

: ночью, 6 ноября, с 02:05 враг наносил удары по населенному пункту Галицыновской общины. Попадание в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет. Баштанский район : ночью, 6 ноября, около 02:00 были обстрелы за пределами населенного пункта Широковской общины. Пострадавших и разрушений нет.

: ночью, 6 ноября, около 02:00 были обстрелы за пределами населенного пункта Широковской общины. Пострадавших и разрушений нет. В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.