Абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области.

По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местные жители вывозятся на временно оккупированную территорию Крыма с последующим переселением на территорию РФ.

В некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе России создадут специальные оперативные штабы «по размещению, обустройству жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также беженцев из Украины».