В Ямало-Ненецком автономном округе России создадут специальные оперативные штабы по размещению, обустройству жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также беженцев из Украины.

Информация об этом размещена на различных пропагандистских медиа, а также региональных медиа Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет издание «МОСТ».

— То есть можно сделать вывод о намерении россиян устроить массовое переселение украинцев, согласившихся на «эвакуацию», в северные регионы России, где есть большая потребность в улучшении демографической ситуации, — пишет издание.

Оккупанты решили сделать это за счет фактически депортированных украинцев.

Россиян, судя по их действиям, не беспокоит, как жители той же Херсонской области будут акклиматизироваться в крайне неблагоприятных условиях для привыкших к совсем другому климату украинцев, обращает внимание издание.

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен на севере Западно-Сибирской равнины и с севера омывается Карским морем. Крайнее мероприятие округа, слева от реки Обь, проходит через восточные склоны Полярного (Лабитнанги, Обска, Харп, Лаборова) и Приполярного Урала. Регион принадлежит к районам Крайнего Севера, и более половины его территории расположены за Полярным кругом. Климат определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью холодного Карского моря, обилием заливов, рек, болот и озер. В целом для округа характерна длительная зима (до 8 мес.), короткое лето, сильные ветры, небольшая величина снежного покрова. Среднегодовая температура воздуха округа ниже нуля, на Крайнем Севере она достигает -10 °С. Часты магнитные бури, сопровождающиеся полярным сиянием.

Также остается открытым вопрос о том, как вывезенные украинцы будут адаптироваться в регионе с другой экономической структурой.

Расположен Ямало-Ненецкий автономный округ России за более трех тысяч километров от Украины. Поэтому столь далекий вывоз людей вряд ли предполагает наличие у россиян намерения вернуть их домой.

Жителей россияне Донбасса начали свозить на север своей страны раньше, судя по публикациям региональных медиа.

Согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, принудительное (индивидуальное или массовое) переселение или депортация гражданских запрещено.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона следует вывезти из города.