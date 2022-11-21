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Вчера, 20 ноября, с 13:45 и с 15:35 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады.
Об этом сообщили Николаевской ОВА.
По информации военной администрации, пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.
Вчера, 20 ноября, с 13:45 и с 15:35 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады.
Об этом сообщили Николаевской ОВА.
По информации военной администрации, пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.