Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 ноября.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.

За минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские ракетные удары подверглись объектам гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.