В ночь на 3 декабря русские войска ударили ракетами по населенному пункту в Запорожской области.

В результате вражеской ночной атаки были повреждены дома, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв нет.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.