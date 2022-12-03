В Николаеве неизвестные облили красной краской памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщила николаевская волонтер Ольга Колесник.

«Когда власти города пофиг на памятники российских убийц в украинском городе», - написала она.

Напомним, Одесский городской совет во время заседания сессии 30 ноября наконец-то поддержал решение демонтировать и перенести памятник «Учредителям Одессы» в центре со скульптурой Екатерины II и памятник Александру Суворову.

Также напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского союза.

Вицемер Николаева Виталий Луков пообещал, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве будет установлен новый памятник погибшим правоохранителям.

После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.

Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал подрывы памятников советского происхождения в Николаеве. Он осудил такие действия и отметил, что освобождение от «всего, что навязывала нам Россия» нужно законным путем.