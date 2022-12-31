В результате массированного ракетного удара сегодня, 31 декабря, в Киеве ранения получил журналист из Японии.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
«Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже 8 пострадавших», — отметил мэр Киева.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на столицу уже зафиксировано 7 пострадавших, также один человек погиб.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.
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В результате массированного ракетного удара сегодня, 31 декабря, в Киеве ранения получил журналист из Японии.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
«Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже 8 пострадавших», — отметил мэр Киева.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на столицу уже зафиксировано 7 пострадавших, также один человек погиб.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.