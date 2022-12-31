В результате массированного ракетного удара сегодня, 31 декабря, в Киеве ранения получил журналист из Японии.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

«Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже 8 пострадавших», — отметил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на столицу уже зафиксировано 7 пострадавших, также один человек погиб.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы.