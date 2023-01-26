Руководитель полиции Николаевщины Сергей Шайхет показал обломки сбитой ракеты, которые упали в поле на территории области.

Фото он опубликовал в своем телеграмме-канале.

— Взрывотехнические службы полиции и ГСЧС разберутся с этим хламом, который лежит в поле! Ps Пострадавших нет, – написал Сергей Шайхет.

Как сообщалось, Силы обороны в ходе сегодняшней российской атаки уничтожили 13 вражеских ракет над Николаевщиной.

Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.

В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.

В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Кроме того, утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание Голосеевского района Киева.

В результате массированного удара РФ погибли 11 человек.