Руководитель полиции Николаевщины Сергей Шайхет показал обломки сбитой ракеты, которые упали в поле на территории области.
Фото он опубликовал в своем телеграмме-канале.
— Взрывотехнические службы полиции и ГСЧС разберутся с этим хламом, который лежит в поле! Ps Пострадавших нет, – написал Сергей Шайхет.
Как сообщалось, Силы обороны в ходе сегодняшней российской атаки уничтожили 13 вражеских ракет над Николаевщиной.
Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.
В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.
В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.
Кроме того, утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание Голосеевского района Киева.
В результате массированного удара РФ погибли 11 человек.
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Руководитель полиции Николаевщины Сергей Шайхет показал обломки сбитой ракеты, которые упали в поле на территории области.
Фото он опубликовал в своем телеграмме-канале.
— Взрывотехнические службы полиции и ГСЧС разберутся с этим хламом, который лежит в поле! Ps Пострадавших нет, – написал Сергей Шайхет.
Как сообщалось, Силы обороны в ходе сегодняшней российской атаки уничтожили 13 вражеских ракет над Николаевщиной.
Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.
В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.
В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.
Кроме того, утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание Голосеевского района Киева.
В результате массированного удара РФ погибли 11 человек.