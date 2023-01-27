Вчера днем, 26 января, в одном из частных домов Николаева раздался взрыв. Начато следствие по выяснению обстоятельств.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он не сказал, связан ли взрыв со вчерашней ракетной атакой россиян, сославшись на то, что продолжается следствие.
В целом, по словам Виталия Кима, Николаевщина пережила «хорошо» массированный ракетный удар, в очередной раз устроенный врагом.
– Область пережила атаку хорошо. Все ракеты, как сообщило командование «Юг», были сбиты. Что касается взрыва в жилом частном доме — следствие разбирается. Есть несколько вариантов, скажем так… Не могу раскрывать, пока следствие не даст свое заключение, – сказал Виталий Ким.
Глава Николаевской ОВА также добавил, что вчера во время атаки попаданий в критическую инфраструктуру зафиксировано не было.
Как сообщалось, Силы обороны во время вчерашней российской атаки уничтожили 13 вражеских ракет над Николаевщиной.
Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.
В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.
В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.
Кроме того, утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание Голосеевского района Киева.
В результате массированного удара РФ погибли 11 человек.
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Вчера днем, 26 января, в одном из частных домов Николаева раздался взрыв. Начато следствие по выяснению обстоятельств.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он не сказал, связан ли взрыв со вчерашней ракетной атакой россиян, сославшись на то, что продолжается следствие.
В целом, по словам Виталия Кима, Николаевщина пережила «хорошо» массированный ракетный удар, в очередной раз устроенный врагом.
– Область пережила атаку хорошо. Все ракеты, как сообщило командование «Юг», были сбиты. Что касается взрыва в жилом частном доме — следствие разбирается. Есть несколько вариантов, скажем так… Не могу раскрывать, пока следствие не даст свое заключение, – сказал Виталий Ким.
Глава Николаевской ОВА также добавил, что вчера во время атаки попаданий в критическую инфраструктуру зафиксировано не было.
Как сообщалось, Силы обороны во время вчерашней российской атаки уничтожили 13 вражеских ракет над Николаевщиной.
Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.
В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.
В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.
Кроме того, утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание Голосеевского района Киева.
В результате массированного удара РФ погибли 11 человек.