Олексій Арестович

Проти колишнього позаштатного радника Офісу Президента України Олексія Арестовича відкрили кримінальне провадження.

Як зазначили у Національній поліції, за фактом звернення групи парламентарів стосовно неправдивого повідомлення про злочин, столичні слідчі розпочали кримінальне провадження.

«До Шевченківського управління поліції надійшла заява від народних депутатів щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає у свідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до ДБР про вчинення злочину нардепкою», — йдеться у повідомленні.

Справу відкрили за частиною 1 статті 383 Кримінального кодексу України.

Тим часом УНІАН повідомляє, що йдеться про конфлікт між Арештовичем та депутатом Верховної Ради Наталією Піпою. Влітку вона зробила зауваження людині, яка виконувала на вулиці у Львові пісні Віктора Цоя. Той у відповідь почав її ображати, після чого депутат звернулася до поліції. Тоді ж Олексій Арестович звернувся до Держбюро розслідувань України, звинувативши Наталю Піпу у «розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в країні». Після цього 29 депутатів подали заяву на Арестовича до поліції у зв'язку із явно неправдивим повідомленням про скоєння кримінального злочину. Саме за цією статтею стосовно поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що Олексій Арестович після висловів щодо ракетного удару у Дніпрі написав заяву про звільнення.

Раніше повідомлялолся, що народні депутати збирають у Верховній Раді підписи з вимогою звільнити радника Офісу президента Олексія Арестовича після його заяви про ракетний удар у Дніпрі.

За даними «Детектор медіа», депутати закликають главу Офісу президента Андрія Єрмака зробити офіційну заяву, яка б однозначно відмежувала ОП від «приватних експертиз» Арестовича на військову тематику.