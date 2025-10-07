Росія звинуватила Арестовича у «тероризмі» та оголосила в міжнародний розшук

Росія оголосила Арестовича в міжнародний розшук. Фото Afishа.it

Росія оголосила в міжнародний розшук колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, у РФ його звинувачують у «тероризмі» та поширенні «фейків про армію».

Слід зазначити, що ще у лютому 2024 року Олексія Арестовича заочно взяли під варту у цій справі. Тоді ж росфінмоніторинг вніс його до «переліку терористів та екстремістів».

Що відомо про Олексія Арестовича?

Як відомо, Олексій Арестович — український військовий і політичний аналітик, блогер та колишній радник Офісу Президента України. Останнім часом він зосереджений на коментуванні та аналізі військових дій в Україні, геополітичної ситуації, а також внутрішніх українських політичних питань.

Зокрема, Олексій Арестович висловив думку, що Україна може втратити ще більше територій та населення через затяжну війну, передбачивши, що у випадку програшу будуть шукати винних серед керівництва країни​.

Крім того, він закликав «зупинити безглузду бійню», через те, що війна зайшла в глухий кут на стратегічному рівні, адже ні Україна, ні РФ «не мають сил радикально змінити ситуацію», що спричинило хвилю обурення у суспільстві, оскільки багато хто вважає це зрадницькою позицією під час активної фази війни.

Також Олексій Арестович висловлювався стосовно проведення мобілізації. На його думку, мобілізація руйнує економіку України, адже багато людей виїжджають з країни, уникаючи служби в армію.

У липні 2024 року Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім сказав, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович «збився зі шляху». У відповідь на це Олексій Арестович заявив, що вважає Віталія Кіма політиком виключно регіонального рівня.

У травні 2025 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції нові санкції РНБО. До списку, зокрема, потрапили Олексій Арестович та Мирослав Олешко.

Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і Віталій Кім, і Олексій Арестович зосередили на собі велику увагу українців. У квітні 2022 року вони обоє стали головними героями патріотичного треку співачки Jerry Heil «Москаль_некрасівий!(Геть з України)», де їх порівняли з головними героями серії мультфільмів «Козаки».

Олексія Арестовича українці завдяки його виступам та прямим ефірам прозвали «заспокійливим». Хоча зараз після виїзду з України він критично висловлюється у ефірах щодо воєнної ситуації в країні та перспектив щодо завершення бойових дій.