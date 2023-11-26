В ніч на суботу 25 листопада 23-річний мешканець Братського на Миколаївщині зламав 22 туї та розкидав тротуарну плитку на Алеї Слави.

Про це повідомляє Вознесенське районне управління поліції.

Зазначається, що вранці у суботу до чергової частини відділення поліції звернулась працівниця Братської селищної ради із повідомленням про те, що вночі невідома особа на території парку, де розташована Алея Слави вшанування воїнів, які загинули на війні з РФ, зламала дерева та розкидала плитку.

Поліцейські протягом кількох годин встановили, що до хуліганських дій причетний 23-річний місцевий мешканець, який перебував в стані алкогольного сп’яніння. Віен раніше притягувався до відповідальності за вчинення аналогічного злочину.

За вказаним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Нині вирішується питання про оголошення молодику про підозру. Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Вознесенську невідомі зламали прапор України встановлений біля меморіального знаку Героям Небесної Сотні.