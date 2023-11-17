У Вознесенську невідомі зламали прапор України встановлений біля меморіального знаку Героям Небесної Сотні.

Про це повідомляє місцеве видання «Вознесенський вісник».

Зазначається, що вандали не тільки зламали, а й забруднили прапор.

«Координаційний центр повідомив, що хтось зламав та забруднив прапор який встановлений на місці вшанування Небесної Сотні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила спецслужби Російської Федерації на вербуванні українських підлітків для антисемітських провокацій у різних регіонах України. У Дніпрі, Львові та Вінниці Задокументовано як представники російських спецслужб закликали їх до вчинення актів вандалізму на місцях пам’яті жертв Голокосту. На Житомирщині росіяни вимагали від юнака нанести антисемітські написи на одному з меморіальних знаків на території області.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївському районі встановлюють зловмисників, які осквернили могили воїнів Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що у Первомайську Миколаївської області невідомі осквернили шість могил воїнів Збройних сил України, які загинули у війні.

До того ж у Миколаївському районі встановлюють особистості зловмисників, які пошкодили пам’ятний знак загиблих на війні військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві невідомі зловмисники облили червоною фарбою будівлю синагоги єврейської громади, розташованої у центрі міста.