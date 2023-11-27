На Миколаївщині станом на ранок, 27 листопада, знеструмлено 266 населених пунктів та 29 частково.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що відключено від електропостачання 88091 фізичних та 6024 юридичних осіб.

Окрім того, на трасах області було повалено вітром та прибрано 12 дерев.

Постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.

Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.