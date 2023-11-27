Миколаївські рятувальники з початку негоди витягли зі снігових заметів 107 автомобілів, у тому числі 5 швидких.

Такі дані станом на 11:00 понеділка опублікували в Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області.

Зазначається, що здійснено 53 виїзди для ліквідації наслідків негоди. Евакуйовано 315 осіб, у тому числі 35 дітей Прибрано 17 повалених дерев.

Зокрема, евакуйовано 315 осіб, у тому числі 35 дітей. Прибрано 17 повалених дерев.

Варто додати, що залучено 56 одиниць техніки ДСНС та 98 рятувальників.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.

Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.