«Укренерго» ввімкнуло чотири високовольтні лінії в південному та східному регіонах. Через негоду залишаються знеструмленими 559 населених пунктів в 10 областях. Найскладніша ситуація сьогодні в Одеській, Миколаївській, Донецькій областях.

Про це повідомили в «Укренерго».

Як відомо, за минулу добу «Укренерго» заживило дві високовольтні повітряні лінії 330 кВ у південному регіоні, що були пошкоджені негодою. Також включили в роботу ще одну лінію 330 кВ для підвищення надійності живлення в регіоні. Ще одна високовольтна повітряна лінія 330, що вимикалась з технічних причин, повернута в роботу у східному регіоні.

Загалом через негоду залишаються знеструмленими на ранок 559 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населених пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

За даними «Укренерго», рівень споживання електроенергії зростає під впливом морозної погоди та у міру того, як ремонтні бригади «Укренерго» й обленерго відновлюють енергопостачання населених пунктів, що постраждали від негоди.

«Одночасне заживлення великої кількості споживачів — це складний технічний процес, який може спричинити перевантаження електромереж й призвести до додаткових технічних пошкоджень. Споживайте електрику ощадливо, особливо в ранкові та вечірні години — з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00.

Протягом доби 1 блок теплової електростанції виведено в аварійний ремонт й 1 блок повернуто в роботу.

«Попри відключення енергоблока, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, сьогодні достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія — причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго», — йдеться в повідомленні.

Експорт сьогодні відсутній. Імпорт електроенергії сьогодні здійснюється в вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 1358 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 559 МВт. Технічно можлива максимальна потужність 1200 МВт.

Нагадаємо, що в Миколаївській області через негоду були знеструмлені 187 населених пунктів.

Також В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди. Ще 61 населений пункт поки без світла.