У вівторок, 28 листопада, в Інгульському районі Миколаєва два будинки залишились без опалення.

Про це повідомляє «Миколаївоблтеплоенерго».

Зазначається, що через проведення ремонтних робіт балансоутримувачами житлових будинків на внутрішньобудинковій системі опалення призупинено подачу теплоносія до мешканців:

провулок Полярний, 2а — працює КЖЕП «Зоря»;

провулок Полярний, 2в — працює МДЛМ.

Раніше повідомлялося, що компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Після цього в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.