Бюро економічної безпеки України. Ілюстраційне фото

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів колишньому начальнику одного з управлінь Одеської міської ради.

Як повідомляє Бюро економічної безпеки, посадовець за попередньою змовою із групою осіб привласнив понад 4 мільйони гривень.

У матеріалах слідства зазначається, що чоловік перерахував гроші на адресу «фіктивного» підприємства, яке мало поставити медичні генератори кисню. До вартості були включені суми податку на додану вартість, хоча продукція була звільнена від оподаткування.

Керівнику управління повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачає частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, мешканці національної пам'ятки архітектури — колишнього прибуткового будинку Магнера, що розташований у центрі Одеси, виграли суд з міською радою.