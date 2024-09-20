На Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки
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- Даріна Мельничук
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23:25, 20 вересня, 2024
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Минулої доби, 19 вересня, російські війська атакували село Антонівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двічі горіли житлові будинки.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Зазначається, що під час гасіння пожежі росіяни почали повторні обстріли, тому рятувальники вимушені були відходити в безпечне місце. Не зважаючи на загрозу пожежі загасили.
Нагадаємо, мешканці Херсонщини, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через російські обстріли отримали понад 1,6 мільярда гривень на відновлення або купівлю нового житла.