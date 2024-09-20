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На Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки

На Херсонщині через російський обстріл загорівся будинок. Фото: ДСНС ХерсонщиниНа Херсонщині через російський обстріл загорівся будинок. Фото: ДСНС Херсонщини

Минулої доби, 19 вересня, російські війська атакували село Антонівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двічі горіли житлові будинки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Зазначається, що під час гасіння пожежі росіяни почали повторні обстріли, тому рятувальники вимушені були відходити в безпечне місце. Не зважаючи на загрозу пожежі загасили.

На Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки. Фото: ДСНС ХерсонщиниНа Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки. Фото: ДСНС Херсонщини
На Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки. Фото: ДСНС ХерсонщиниНа Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки. Фото: ДСНС Херсонщини
На Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки. Фото: ДСНС ХерсонщиниНа Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки. Фото: ДСНС Херсонщини

Нагадаємо, мешканці Херсонщини, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через російські обстріли отримали понад 1,6 мільярда гривень на відновлення або купівлю нового житла.

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