На Херсонщині через російський обстріл загорівся будинок. Фото: ДСНС Херсонщини

Минулої доби, 19 вересня, російські війська атакували село Антонівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двічі горіли житлові будинки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Зазначається, що під час гасіння пожежі росіяни почали повторні обстріли, тому рятувальники вимушені були відходити в безпечне місце. Не зважаючи на загрозу пожежі загасили.

На Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки. Фото: ДСНС Херсонщини На Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки. Фото: ДСНС Херсонщини На Херсонщині через російський обстріл загорілось два житлові будинки. Фото: ДСНС Херсонщини

Нагадаємо, мешканці Херсонщини, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через російські обстріли отримали понад 1,6 мільярда гривень на відновлення або купівлю нового житла.