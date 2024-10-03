На Херсонщині росіяни атакували з дрона таксі: водій постраждав

Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне Херсон

У четвер, 3 жовтня, російські війська атакували Херсонщину. Внаслідок обстрілу поранений водій таксі.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, росіяни з дрона скинули вибухівку на таксі, яке рухалось у передмісті Херсона.

«Водій 56 років отримав вибухову травму та уламкове поранення. Його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня під ударами російської армії перебували 24 населених пункти Херсонської області. Дві людини загинули, вісім отримали поранення.