На Херсонщині росіяни атакували з дрона таксі: водій постраждав
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- Даріна Мельничук
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18:18, 03 жовтня, 2024
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У четвер, 3 жовтня, російські війська атакували Херсонщину. Внаслідок обстрілу поранений водій таксі.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, росіяни з дрона скинули вибухівку на таксі, яке рухалось у передмісті Херсона.
«Водій 56 років отримав вибухову травму та уламкове поранення. Його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2 жовтня під ударами російської армії перебували 24 населених пункти Херсонської області. Дві людини загинули, вісім отримали поранення.