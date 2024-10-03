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На правобережній Херсонщині розмінували 55% територій, — ОВА

Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

На правобережжі Херсонської області вже розмінували 55,2% території.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що за останній тиждень, з 25 вересня по 2 жовтня, піротехніки обстежили 90,4 га земель та 4 843,9 га полів. Також було обстежено 0,2 га водойм, 76 об’єктів та 1,1 км ліній електропередач.

Загалом, за цей період було виявлено 1442 вибухонебезпечні предмети. З моменту початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 206 тисяч 362 одиниці. 

Динаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень, ілюстрація: Херсонська ОВАДинаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень, ілюстрація: Херсонська ОВА

Як триває розмінування Миколаївщини? 

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.  

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території — 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Читайте статті «МикВісті»:

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