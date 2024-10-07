  • понеділок

    7 жовтня, 2024

  • 14.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 14.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни дистанційно мінують територію Херсонщини «пелюстками»

Заміноване поле. Архівне фото: «МикВісті»Заміноване поле. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 7 жовтня, у Дніпровському районі Херсона підтвердили кілька випадків дистанційного мінування. Російські військові розкидають на дорогах міни «пелюстки».

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що міна «пелюстка» або «метелик» невелика, розміром з долоню, зеленого або коричневого кольору. Пристрій може вибухнути, і якщо до нього доторкнутися, і самостійно.

«Категорично заборонено наближатися до міни і тим більше її чіпати! У разі виявлення такої «пелюстки» набирайте 101», — йдеться у повідомленні.

Міна ПМФ-1 «Пелюстка». Ілюстраційне фотоМіна ПМФ-1 «Пелюстка». Ілюстраційне фото

Нагадаємо, 20 вересня, на території Первомайської громади на боєприпасі підірвався трактор.

Останні новини про: міна

На Харківщині жінка підірвалася на міні, їй відірвало ногу
На Харківщині автомобіль підірвався на міні: загинуло троє дорослих та двоє дітей
На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

Читайте також:

новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: міна

На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні
На Харківщині автомобіль підірвався на міні: загинуло троє дорослих та двоє дітей
На Харківщині жінка підірвалася на міні, їй відірвало ногу

Єрмолаєв розповів, що головний архітектор Поляков «хитро підсунув» депутатам дозвіл на кіоски

Управління каналів річки Інгулець сплатило ₴1,2 млн збитків через забруднення повітря

5 годин тому

Миколаївська фехтувальниця Бондар у топ-8 турніру серії Satellite FIE

Головне сьогодні