Росіяни дистанційно мінують територію Херсонщини «пелюстками»

Заміноване поле. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 7 жовтня, у Дніпровському районі Херсона підтвердили кілька випадків дистанційного мінування. Російські військові розкидають на дорогах міни «пелюстки».

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що міна «пелюстка» або «метелик» невелика, розміром з долоню, зеленого або коричневого кольору. Пристрій може вибухнути, і якщо до нього доторкнутися, і самостійно.

«Категорично заборонено наближатися до міни і тим більше її чіпати! У разі виявлення такої «пелюстки» набирайте 101», — йдеться у повідомленні.

Міна ПМФ-1 «Пелюстка». Ілюстраційне фото

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