Російські війська масовано атакували Херсонщину: пошкоджено понад 15 приватних будинків

Росіяни атакували Зеленівку на Херсонщині. Фото: Херсонська військова адміністрація

У вівторок, 8 жовтня, російська армія обстріляла Зеленівку на Херсонщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено більше 15 приватних будинків.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, у населеному пункті було майже 8 «прильотів». Наразі відомо про одного постраждалого.

«Чоловік 42 років отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію і уламкове поранення спини. Медики надали йому допомогу на місці. На момент атаки потерпілий був на вулиці», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під обстріл потрапили понад 15 житлових будинки. Також після атаки сталась пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Росіяни атакували Зеленівку на Херсонщині. Фото: Херсонська військова адміністрація

Росіяни атакували Зеленівку на Херсонщині. Фото: Херсонська військова адміністрація

Нагадаємо, вдень 8 жовтня у результаті обстрілу Антонівки, що на Херсонщині, загинула людина, ще шість постраждали отримавши вибухові травми.