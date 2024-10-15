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Кім про нічний обстріл Миколаєва ракетами С-300: «Такого не було з 2022 року»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»

Обстріл Миколаєва у ніч на 15 жовтня став одним із наймайсованіших, починаючи з 2022 року.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Збитки на зараз порахувати ми не можемо, це  комерційний ринок в одному з районів міста, там здебільшого приватні будинки. Цих нічних обстрілів ракетами С-300 давно не було, мабуть, з 2022 року такого щільного обстрілу не було. Їх було 7 ракет. Ми знаємо, звідки. Будемо полювати, — прокоментував голова ОВА.

Віталій Кім також додав, що ракет типу С-300 в росіян багато, тому вони повертаються до системних атак по місту і планують обстріли критичної інфраструктури взимку.

— Я вважаю, вони готуються до обстрілів критичної інфраструктури взимку. В них багато ракет залишилось неточних. Інтернет каже, що похибка становить від 600 метрів до кілометра. Тому казати, чи навмисне вони цілились по ринку, важко. В один обʼєкт вони стріляють щонайменше двома ракетами, а зараз пʼятьма. Точність погана, це, скажімо, більше тероризм, — зазначив він.

Станом на зараз кількість постраждалих від прильотів не змінилась — всього 23 людини. В одного з постраждалих ампутували кінцівку, ще одна жінка загинула на місці.

— Лікарі роблять все можливе. Ситуація не змінилась, ми контролюємо, — додав Віталій Кім.

Атака по Миколаєву ракетами С-300

Вночі 15 жовтня  росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де постраждали інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. 

Влада повідомила, що через удар загинула місцева жителька. Також 16 людей отримали поранення. Пізніше в ОВА зазначили, що кількість поранених у Миколаєві внаслідок нічного обстрілу зросла до 23.

Через обстріл у декількох районах Миколаєва виникли пожежі. 

За фактом нічного ракетного обстрілу Миколаєва слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

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