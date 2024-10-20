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Російські війська обстріляли Зміївку на Херсонщині: зруйновано житловий будинок

Сьогодні, 20 жовтня, російські військові завдали артилерійського удару по Зміївці на Херсонщині. 

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, один із снарядів влучив у житловий будинок.

«Сьогодні близько 16:30 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Зміївці. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Він повністю зруйнований. Ще одна приватна оселя пошкоджена. На щастя, ніхто з людей не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу, фото: пресслужба Херсонської ОВАНаслідки російського обстрілу, фото: пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу, фото: пресслужба Херсонської ОВАНаслідки російського обстрілу, фото: пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу, фото: пресслужба Херсонської ОВАНаслідки російського обстрілу, фото: пресслужба Херсонської ОВА

Нагадаємо, на Херсонщині протягом доби, з 19 по 20 жовтня, російські військові завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури, освітньому закладу та адміністративній будівлі, а також по житлових кварталах. Внаслідок атак одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

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