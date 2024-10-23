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Колаборанту загрожує до 10 років в'язниці за організацію референдуму у Херсоні

У Херсоні слідчі поліції повідомили про підозру колаборанту, який брав активну участь в організації незаконного референдуму щодо приєднання Херсонщини до складу росії. Зловмиснику загрожує до 10 років у в’язниці.

Про це інформує відділ комунікації поліції Херсонської області.

Як розповіла заступник начальника Херсонського районного управління поліції Альона Кметь, фігурантом є 45-річний місцевий житель, який під час окупації міста у вересні 2022 року добровільно погодився співпрацювати з окупаційною владою.

Черговий колаборант. Фото: відділ комунікації поліції Херсонської областіЧерговий колаборант. Фото: відділ комунікації поліції Херсонської області

За даними слідчих, чоловік разом із «членами» незаконно створеної дільничної виборчої комісії брав участь у проведенні псевдореферендуму на території Антонівки. Він допомагав готувати приміщення для голосування, встановлював ширми та урни, розміщував агітаційні плакати, а також приймав виборців, перевіряв їхні особисті дані й видавав бюлетені.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваного за за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі, з можливим позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років, а також конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Раніше на Херсонщині до 10 років в’язниці засудили місцевого мешканця, який працював «начальником Новоолексіївського територіального управління Генічеської ВЦА» під час окупації.

Нагадаємо, правоохоронці викрили агентурну мережу російської ФСБ, яка розвідувала маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт та стратегічні об’єкти «Укрзалізниці». 

Крім того, жителю Миколаєва оголосили підозру у коригуванні атак РФ по місту, а також у поширенні інформації про локації Сил оборони України та критичної інфраструктури міста.

 

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