Росіяни атакували Херсонщину: постраждали дві жінки
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- Даріна Мельничук
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15:40, 23 жовтня, 2024
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Вдень, 23 жовтня, російські війська атакували Білозерську громаду Херсонської області. Внаслідок обстрілу госпіталізували двох жінок.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що у Білозерці через скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї вибухова травма та уламкові пораненнями голови і руки.
Окрім цього, росіяни атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму та поранення обличчя, руки і ноги.
«Обох потерпілих доставили до лікарень. Вони – під наглядом медиків», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 22 жовтня російська армія обстріляла 17 населених пунктів Херсонської області, зруйнувавши житлові будівлі та медичний заклад. Також є постраждалі серед цивільного населення.
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