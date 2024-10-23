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Росіяни атакували Херсонщину: постраждали дві жінки

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фотоОбстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото

Вдень, 23 жовтня, російські війська атакували Білозерську громаду Херсонської області. Внаслідок обстрілу госпіталізували двох жінок.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що у Білозерці через скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї вибухова травма та уламкові пораненнями голови і руки. 

Окрім цього, росіяни атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму та поранення обличчя, руки і ноги. 

«Обох потерпілих доставили до лікарень. Вони – під наглядом медиків», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня російська армія обстріляла 17 населених пунктів Херсонської області, зруйнувавши житлові будівлі та медичний заклад. Також є постраждалі серед цивільного населення.

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