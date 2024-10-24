ППО збила шість безпілотників на Одещині, також армія РФ атакувала регіон ракетами

Російський дрон. Фото з Рixabay, для ілюстрації

Уночі 24 жовтня протиповітряна оборона півдня збила девʼять ударних безпілотників, з яких шість — на Одещині.

Про це повідомили у повітряному командуванні «Південь».

Також там зазначили, що вночі російські війська випустили крилату ракету, ймовірно Х-22/32, в напрямку острова Зміїний із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Минулої доби, 23 жовтня, армія РФ увечері атакувала Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:01, тоді у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одещини, о 1:12 — про повторні пуски в бік області. Окрім цього, були випущені БпЛА, що прямували з акваторії Чорного моря. Пізніше, о 01:51, у Повітряних силах зазначали, що БпЛА летять через Миколаївську та Одеську область курсом на північний захід. Відбій дали о 03:21.

Нагадаємо, що вчора, 23 жовтня, та сьогодні вночі, 24 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли дві громади Миколаївської області.

Також, у звʼязку з пошкодженням колій між Миколаєвом та Херсоном, поїзди до Херсона зупинятимуться у Миколаєві, а далі пасажирів доставлять автобусами.

Крім того, у Херсонській області минулої доби, 23 жовтня, внаслідок російських ударів загинули двоє людей.