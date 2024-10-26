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Російська армія атакувала Херсонщину: загинули 3 людини, ще 7 – поранені

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фотоОбстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 25 жовтня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 3 людини загинули, 7 – дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Степанівка, Комишани, Дніпровське, Білозерка, Софіївка, Станіслав, Первомайське, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Бургунка.

Зазначається, що російські військові поцілили в поштове відділення та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди та автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, через російський обстріл 3 людини загинули, 7 – дістали поранення, серед них одна дитина.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони протиповітряної оборони здійснювали бойову роботу на території Миколаївської області.

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