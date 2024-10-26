Російські війська атакували Херсонщину: двоє людей загинули, ще двоє поранені

Херсонська область. Ілюстраційне фото

Вдень, 26 жовтня, російські війська атакували село Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що у Станіславі через російську атаку постраждала 69-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму та контузію. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилась.

Окрім цього, також отримав вибухову травму та контузію 49-річний чоловік, який під час удару перебував на вулиці.

«Від госпіталізації він відмовився, тож лікарі надали йому допомогу на місці», — додали у повідомленні.

Пізніше голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл загинуло двоє чоловіків.

«Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці. Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих», — пише він.

Нагадаємо, російські війська 25 жовтня вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 3 людини загинули, 7 – дістали поранення.