Російські війська атакували Херсонщину: двоє людей загинули, ще двоє поранені
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- Даріна Мельничук
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17:15, 26 жовтня, 2024
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Вдень, 26 жовтня, російські війська атакували село Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що у Станіславі через російську атаку постраждала 69-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму та контузію. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилась.
Окрім цього, також отримав вибухову травму та контузію 49-річний чоловік, який під час удару перебував на вулиці.
«Від госпіталізації він відмовився, тож лікарі надали йому допомогу на місці», — додали у повідомленні.
Пізніше голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл загинуло двоє чоловіків.
«Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці. Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих», — пише він.
Нагадаємо, російські війська 25 жовтня вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 3 людини загинули, 7 – дістали поранення.
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