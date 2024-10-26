На Херсонщині підірвався на міні 52-річний чоловік
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- Даріна Мельничук
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21:10, 26 жовтня, 2024
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Біля села Сухий Ставок Херсонської області 52-річний чоловік підірвався на міні.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що внаслідок детонації вибухівки потерпілий дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Бригада швидкої надала йому допомогу на місці.
«Закликаємо громадян не відвідувати ліси, лісосмуги та поля, які були під окупацією, або де точилися бої. У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета телефонуйте за номером 101 або 102», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, на правобережжі Херсонської області вже розмінували 57,4% території.
Також у Бериславському районі Херсонської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.
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