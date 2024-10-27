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Російські війська обстріляли Херсонщину: троє загиблих, десятеро поранених, серед яких поліцейські

Ілюстративне фото з відкритих джерелІлюстративне фото з відкритих джерел

На Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ загинули три людини, десятеро отримали поранення, серед яких троє поліцейських. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів із застосуванням артилерії, мінометів, танків та дронів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

У Бериславі дронами атакували блокпост, унаслідок чого троє поліцейських отримали хімічні опіки слизової оболонки очей та дихальних шляхів. 

«У Бериславі росіяни атакували дронами блокпост. В результаті скиду з безпілотника вибухового пристрою хімічні опіки слизистої оболонки очей та дихальних шляхів отримали троє поліцейських віком 37, 38 та 47 років. Наразі загрози їх життю немає», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що обстріли торкнулися Херсона, Антонівки, Станіслава, Придніпровського та інших населених пунктів, де було пошкоджено 23 приватні будинки, автомобілі та газопровід. Снаряди зруйнували будинки в селах Микільське, Веселе, Шляхове, а в Софіївці безпілотник окупантів пошкодив житловий будинок та автомобіль.

У Станіславі внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків, а декілька осіб отримали тяжкі поранення. Серед постраждалих — жінка та двоє чоловіків, які перебували в гаражі під час удару.

У ніч на Дніпровський район Херсона також завдано удару дронами, від якого загинув 72-річний чоловік.

Поліція зареєструвала 215 звернень громадян, з яких відкрито 14 кримінальних проваджень за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни обстріляли автівку, серед постраждалих дитина.

Раніше зазначалось, що внаслідок обстрілів Херсонщини було пошкоджено 20 будинків та гуртожиток, також поранено 5 людей.

Також зранку 25 жовтня російська армія вдарила по центру Херсону.

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