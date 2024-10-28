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Армія РФ атакувала Херсонщину: постраждав місцевий житель та бригада «швидкої»

Херсонська область. Ілюстраційне фотоХерсонська область. Ілюстраційне фото

Ввечері 28 жовтня російські війська атакували Антонівку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий мешканець та бригада «швидкої».

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що росіяни атакували з безпілотника 52-річного місцевого жителя. В нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення грудної клітки, живота і ніг. 

Окрім цього, медики що прибули на виклик для надання допомоги постраждалому, потрапили під повторний удар російського БпЛА.

Зокрема, постраждала фельдшер. У жінки уламкові поранення ніг, наразі вона у тяжкому стані. 

«Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської агресії, 27 жовтня, на Херсонщині загинули 5 людей, ще 13 — дістали поранення, зокрема одна дитина.

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