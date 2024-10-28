Армія РФ атакувала Херсонщину: постраждав місцевий житель та бригада «швидкої»
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- Даріна Мельничук
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22:10, 28 жовтня, 2024
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Ввечері 28 жовтня російські війська атакували Антонівку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий мешканець та бригада «швидкої».
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що росіяни атакували з безпілотника 52-річного місцевого жителя. В нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення грудної клітки, живота і ніг.
Окрім цього, медики що прибули на виклик для надання допомоги постраждалому, потрапили під повторний удар російського БпЛА.
Зокрема, постраждала фельдшер. У жінки уламкові поранення ніг, наразі вона у тяжкому стані.
«Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російської агресії, 27 жовтня, на Херсонщині загинули 5 людей, ще 13 — дістали поранення, зокрема одна дитина.
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