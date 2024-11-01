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У Херсоні внаслідок російської атаки виникли дві пожежі

Сьогодні вдень, 1 листопада, у Херсоні внаслідок комбінованої атаки з авіаударів та артилерійських обстрілів виникли пожежі на неробочому підприємстві та станції технічного обслуговування.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

«За двома адресами виникли пожежі: горіли дерев’яні конструкції на непрацюючому підприємстві, також загорілась будівля станції технічного обслуговування та чотири автомобілі. Пожежі ліквідовано», — розповіли у ДСНС.

У Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС ХерсонщиниУ Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС Херсонщини
У Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС ХерсонщиниУ Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС Херсонщини
У Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС ХерсонщиниУ Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС Херсонщини
У Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС ХерсонщиниУ Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС Херсонщини
У Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС ХерсонщиниУ Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС Херсонщини
У Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС ХерсонщиниУ Херсоні внаслідок російської атаки виникли пожежі, фото: ГУ ДСНС Херсонщини

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у Херсонській громаді через російські обстріли загинули 25 людей, ще 146 зазнали поранень.

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