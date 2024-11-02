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На Херсонщині внаслідок російського удару загинула жінка, ще троє осіб, у тому числі діти, отримали поранення

Херсон, ілюстративне фото: Суспільне ХерсонХерсон, ілюстративне фото: Суспільне Херсон

У Херсонській області внаслідок ворожого обстрілу Зеленівки загинула 40-річна жінка, ще троє людей, у тому числі двоє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Стало відомо про загиблу та ще трьох постраждалих через ворожий удар по Зеленівці.  Рятувальники деблокували з під-завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травми, несумісні з життям. Щирі співчуття родичам вбитої», – зазначив Олександр Прокудін.

Крім того, внаслідок обстрілу поранення дістали ще двоє дітей – 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. 

«В дітей діагностували вибухові травми, уламкові поранення та перелом. Їх шпиталізували до лікарні. Також постраждала 67-річна жінка. В неї – вибухова та черепно-мозкова травми, а також перелом гомілки», – додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили обстріли та авіаудари по населених пунктах Херсонської області. Під обстрілами та авіаударами опинилися Берислав, Микільське, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Томарине, Качкарівка, Білозерка, Гаврилівка, Комишани, Антонівка, Придніпровське та  Львове.

 

 

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