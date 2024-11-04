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В Херсоні під час розмінування загинув поліцейський Олександр Вітер

Сьогодні, 4 листопада, під час розмінування загинув старший інспектор відділу вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Херсонській області, капітан поліції Олександр Вітер.

Загинув вибухотехнік поліції Олександр Вітер. Фото: відділ комунікації поліції Херсонської областіЗагинув вибухотехнік поліції Олександр Вітер. Фото: відділ комунікації поліції Херсонської області

Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

«Трагічна подія сталася у Інженерному Херсонської міської громади. Група працівників вибухотехнічної служби вирушила на чергове завдання для перевірки інформації місцевих жителів про залишені боєприпаси після російської дронової атаки. Під час розмінування приватного домоволодіння стався вибух, смертельні поранення отримав капітан поліції Олександр Вітер», — говориться у повідомлені.

У відомстві зазначили, що Олександр присвітив службі в органах внутрішніх справ  10 років. Працював у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення «Херсон» та у вибухотехнічному відділі.

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«Він був справжнім патріотом, мужнім та щирим, завжди готовим допомагати, людиною слова, який сумлінно служив Українському народові. Таким його запам’ятають колеги та друзі. Вічна пам'ять Олександру, який захищав і робив безпечнішою рідну землю. Назавжди в строю», — зазначили правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що у Костянтинівці на Донеччині під час виконання службових обов'язків загинув старший сержант поліції Віталій Сердюк.

Крім того, у Миколаївському районі піротехнічна група розмінувала поле. Сапери вилучили 19 артилерійських снарядів різного калібру

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