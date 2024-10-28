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На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський

Поліцейський загинув через російські обстріли. Фото: пресслужба НацполіціїПоліцейський загинув через російські обстріли. Фото: пресслужба Нацполіції

У Костянтинівці на Донеччині під час виконання службових обов'язків загинув старший сержант поліції Віталій Сердюк.

Трагедія сталася внаслідок удару керованої авіабомби неподалік місця, де перебував поліцейський під час служби. 

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України. 

У відомстві зазначили, що Віталій Сердюк брав участь в евакуації мирного населення та надавав допомогу жителям регіону в найскладніші моменти. 

Старший сержант отримав важкі поранення, лікарям не вдалося його врятувати. Віталію було 42 роки. Без батька залишилися двоє дітей. 

Поліція висловила глибокі співчуття родині та близьким Віталія Сердюка, вшановуючи його світлу пам'ять і високу самовідданість.

Нагадаємо, що росіяни вдарили дронами по селу на Миколаївщині: загинув чоловік, під атаку потрапили поліцейські.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ загинули три людини, десятеро отримали поранення, серед яких троє поліцейських

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