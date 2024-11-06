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Подружжя підірвалось на міні у Херсонській області: чоловік загинув, жінка в лікарні

Заміноване поле. Архівне фото: «МикВісті»Заміноване поле. Архівне фото: «МикВісті»

У селі Іщенка Великоолександрівської громади Херсонської області внаслідок детонації вибухівки постраждало подружжя.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначає, що на місці події від отриманих травм загинув 55-річний чоловік. 

Також 53-річну жінку доставили до лікарні у тяжкому стані. У неї – вибухова травма, поранення черева та перелом кісток рук. 

«Нагадую про важливість дотримання правил мінної безпеки! Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, у жодному разі не чіпайте його. Повідомте про знахідку рятувальникам або поліцейським», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, біля села Сухий Ставок Херсонської області 52-річний чоловік підірвався на міні.

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