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Миколаївщина готова до зимових відключень електроенергії, – Кім

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, фото: «НикВести»Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, фото: «НикВести»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у порівнянні з минулим роком область значно краще підготовлена до можливих відключень електроенергії, зокрема, завдяки збільшенню кількості генераторів та енергонезалежних об'єктів.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Віталія Кіма, в області постійно збільшують кількість енергонезалежних об'єктів.

«Миколаїська область потерпала найбільше 2022-2023 роки і ми нарощували роботу (готувались до можливих відключень електроенергії, – прим.). Ми постійно збільшуємо кількість енергонезалежних об'єктів, зокрема на критичних і соціальних об'єктах. Тому можу сказати, що в нас зараз підготовленість краще, ніж минулого року, просто тому, що в нас більше обладнання, яке ми купили, нам подарували та ми встановили», – розповів він.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.

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